AKTIENMÄRKTE (13.23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.917,00 +0,28% +4,99% Euro-Stoxx-50 3.836,40 -0,02% +7,99% Stoxx-50 3.275,65 -0,03% +5,38% DAX 14.649,83 +0,20% +6,79% FTSE 6.720,21 +0,17% +3,84% CAC 5.978,08 -0,33% +7,69% Nikkei-225 29.174,15 -2,07% +6,30% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,32% +0,1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,20 61,42 -0,4% -0,22 +25,7% Brent/ICE 64,64 64,53 +0,2% 0,11 +25,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,72 1.738,17 -0,2% -3,45 -8,6% Silber (Spot) 25,62 25,85 -0,9% -0,24 -2,9% Platin (Spot) 1.170,20 1.201,50 -2,6% -31,30 +9,3% Kupfer-Future 4,13 4,11 +0,4% +0,02 +17,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte dem Muster zum Wochenschluss treu bleiben. Aufschlägen im Technologiesektor dürften leichte Abgaben am Gesamtmarkt gegenüberstehen. Gestützt wird der Technologiebereich am Aktienmarkt von wieder leicht sinkenden Rentenrenditen. Die Renditen sind zuletzt mit gestiegenen Inflationserwartungen sieben Wochen am Stück geklettert. Technologieunternehmen weisen häufig einen höheren und mit Fremdkapital finanzierten Investitionsbedarf auf. Entsprechend sensibel reagieren ihre Aktienkurse auf veränderte Marktzinsen. Die Fed selbst hatte jüngst eingeräumt, dass die Inflation kurzfristig mit 2,4 Prozent über das langfristige Ziel von 2 Prozent hinausschießen könnte. US-Notenbankgouverneur Jerome Powell wird sich auf einer Veranstaltung im Tagesverlauf zu Wort melden. Aussagen zur Inflationserwartung sind aber kaum zu erwarten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der wichtigste Termin des Tages ist die Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Ministerpräsidenten zur aktuellen Corona-Lage. Mit einem Ergebnis wird allerdings erst nach Handelsschluss in Europa gerechnet, zudem ist wenig Überraschendes zu erwarten. Ursprünglich sollte bei dem Treffen über die Öffnung weiterer Bereiche des öffentlichen Lebens gesprochen werden, doch nun deuten die bereits an die Presse lancierten Vorlagen auf eine Lockdown-Verschärfung bis zum 18. April hin. Massiv unter Druck stehen in Folge die Reiseaktien: Die Titel der britischen Airline-Holding IAG brechen 5 Prozent ein, die des Reiseveranstalters Tui um 5,4 Prozent, Lufthansa um fast 4 Prozent. Weiter in Rallylaune zeigen sich die Autowerte. VW-Vorzüge steigen knapp 8 Prozent, die Stämme um 14 Prozent. Nun haben auch die Analysten der Deutschen Bank die Kursziele für VW deutlich nach oben geschraubt. Die Aktie von Porsche fährt mit einem Plus von 7 Prozent etwas hinterher. Auch Astrazeneca stehen auf der Gewinnerseite. Der Kurs steigt um 2,4 Prozent. Neue Studien der Phase III in den USA bescheinigen dem Impfstoff gegen Corona eine Wirksamkeit von 79 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Voraussichtlich in den kommenden Wochen werde Astrazeneca nun die US-Zulassung beantragen. Im Fokus steht am Montag die Türkei: Die Lira steht stark unter Druck. Der Aktienmarkt bricht rund 10 Prozent ein. In einem überraschenden Schritt hatte der türkische Präsident Erdogan den Chef der Zentralbank, Naci Agbal, entlassen und durch einen Parteifreund ersetzt. Die Entwicklung in der Türkei belastet nach Ansicht der Citigroup die spanische Bank BBVA (minus 10 Prozent) erneut schwer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1926 +0,35% 1,1888 1,1902 -2,4% EUR/JPY 129,78 +0,29% 129,17 129,58 +2,9% EUR/CHF 1,1034 -0,15% 1,1054 1,1074 +2,1% EUR/GBP 0,8604 +0,19% 0,8580 0,8582 -3,7% USD/JPY 108,82 -0,06% 108,78 108,87 +5,4% GBP/USD 1,3861 +0,16% 1,3848 1,3872 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,5053 -0,13% 6,5085 6,5110 +0,0% Bitcoin BTC/USD 57.494,25 -0,33% 57.789,74 58.817,34 +97,9%

Die Lira steht stark unter Druck. Zeitweise wertet sie um 17 Prozent ab. Die Entwicklungen bei der türkischen Notenbank werden als Abkehr von Zinserhöhungen gewertet. Zudem sprechen Händler von zerstörtem vertrauen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich zu Wochenbeginn die ostasiatischen Börsen gezeigt. Ein erneut kräftiges Minus wies der Nikkei-225 auf. Weiterhin belastete die Entscheidung der BoJ, ihre Renditezielspanne auszuweiten, was von Investoren als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung gewertet wird. Vor diesem Hintergrund zeigten sich vor allem die Auto- und Technologiewerte mit Abgaben. Bei den Einzelwerten in Tokio fielen Subaru um 2,6 Prozent und die Aktien des Sensor-Herstellers Keyence reduzierten sich um 5,3 Prozent. Nach dem Brand in einer Fabrik ging es für Renesas Electronics um 4,9 Prozent nach unten. Takeda Pharmaceuticals gewannen dagegen 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern hat eine Entwicklungskooperation mit der deutschen Evotec geschlossen. Dagegen legten die chinesischen Börsen zu. Teilnehmer sprachen allerdings von einem insgesamt zurückhaltenden Handel. Neben den steigenden Renditen stünden noch weitere Faktoren im Fokus, wie die anhaltenden Bedenken bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China, hieß es. Gesucht waren in Schanghai vor allem Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Hier habe es zuletzt Indikationen von Seiten der Regierung gegeben, den Sektor stärker zu fördern, hieß es. Der HSI gab allerdings zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab. In Seoul standen vor allem Aktien aus dem Pharma- und Chemie-Sektor unter Abgabedruck. Gute Konjunktur-Daten stützten dagegen kaum. In Australien legte der Index erstmals nach zuletzt drei Handelstagen mit Abgaben wieder zu. Gesucht waren Bankenwerte, während sich der Versicherungssektor aufgrund der drohenden Schäden durch die Überflutungen in Australien mit Abgaben zeigte. Unter Druck standen auch Rohstoffwerte. Crown Resorts schossen um 21 Prozent nach oben. Blackstone hatte ein Übernahmeangebot unterbreitet.

CREDIT

Mit deutlich ausgeweiteten Notierungen zeigen sich die CDS mit dem Handelsstart in die neue Serie 35. Angesichts der geänderten Index-Zusammensetzung hatten Analysten damit bereits gerechnet. Im Benchmark-Index iTraxx Europe gibt es allein sechs neue Indexmitglieder. Sie gehörten zumeist zu den "Rising Stars" genannten Unternehmen mit verbesserten Bonitätseinschätzungen. Die gestiegenen Gewinnerwartungen hätten sich hier besonders deutlich auf die Fundamentaldaten der Unternehmen ausgewirkt, unterstreichen die Analysten der Commerzbank. Von den sechs neuen Mitgliedern im Main-Index der neuen Serie 35 seien zuvor noch fünf im Crossover-Index der Serie 34 gewesen. Dazu seien auch noch Nachrücker gekommen, die vorher kaum liquide gehandelt worden sind. Die Commerzbank hatte daher bereits einen hohen einstelligen Aufschlag auf die Notierung des Main-Index S35 gegenüber dem S34 erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post will 7 Mrd EUR bis 2030 in CO2-Reduktion investieren

Die Post will 7 Milliarden Euro bis 2030 investieren, um die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus setzt sich der Konzern ambitionierte Zwischenziele, um seine Dekarbonisierung zu beschleunigen. Das Erreichen der Ziele soll an die Vorstandsvergütung gekoppelt sein. Die Investitionen sind bereits in der Prognose bis 2023 enthalten.

Traton stockt Investitionen in E-Antrieb auf

Traton will bis 2025 insgesamt 1,6 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung für die E-Mobilität investieren. Damit stockt die Volkswagen-Tochter ihre Investitionen auf, bislang war für die E-Mobilität 1 Milliarde Euro bis 2025 vorgesehen.

Gea schlägt zwei weitere neue Aufsichtsratsmitglieder vor

Der Aufsichtsrat der Gea Group schlägt Holly Lei und Jürgen Fleischer als neue Mitglieder des Kontrollgremiums vor. Sie sollen Nachfolger von Jean E. Spence und Ahmad M.A. Bastaki werden, die bei der anstehenden Wahl der Anteilseigner nicht mehr kandidieren.

Hamborner Reit schreibt wegen coronabedingter Abschreibungen Verlust

Hamborner Reit ist im vergangenen Jahr wegen außerplanmäßiger Abschreibungen auf Immobilien tief in die roten Zahlen gerutscht. Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 34,7 Millionen Euro betrafen insbesondere Einzelhandelsimmobilien in Innenstadtlagen, deren Mieter besonders stark von der Covid-19-Pandemie betroffen sind.

Evotec vereinbart Kooperation mit Takeda

Evotec hat eine Entwicklungskooperation mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda geschlossen. Es winken dreistellige Millionenbeträge für die Deutschen. Ziel sei es, an RNA ansetzende niedermolekulare Substanzen für Zielstrukturen zu erforschen und zu entwickeln, die mit konventionellen Herangehensweisen nur schwer erreicht werden können.

Sixt Leasing bekommt Donglim Shin als neuen Chef

Sixt Leasing bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Michael Ruhl verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende Juni. Ab Juli werde Donglim Shin, derzeit Präsident und Vorstandsvorsitzender von Hyundai Capital Canada, zu seinem Nachfolger ernannt.

Hensoldt schreibt 2020 unter dem Strich rote Zahlen

Das Rüstungsunternehmen Hensoldt ist im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Vor allem ein Anstieg des negativen Finanzergebnisses und höhere Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem IPO im September bescherten dem Börsenneuling 2020 einen Konzernverlust von 64,5 Millionen Euro.

Britischer Regulierer prüft Übernahme durch Bertelsmann genauer

Die britische Kartellbehörde will prüfen, ob die geplante Übernahme des Buchverlags Simon & Schuster durch die Penguin Random House LLC den Wettbewerb auf der Insel beeinträchtigen könnte.

Curevac erweitert Analyse der klinischen Studie für Corona-Impfstoff

Curevac erweitert die klinischen Studien für den eigenen Covid-19-Impfstoffkandidaten. Nun soll auch dessen Wirksamkeit bei den neuen Virus-Varianten mit überprüft werden.

Astrazneneca-Impfstoff in US-Studien zu 79 Prozent wirksam

Astrazeneca hat mit seinem Covid-19-Impfstoff in den USA einen Studienerfolg erzielt: Das Vakzin habe sich in klinischen Studien mit mehr als 32.000 Teilnehmern als sicher und zu 79 Prozent wirksam bei der Verhinderung einer symptomatischen Erkrankung erwiesen.

IPO/Deliveroo strebt Bewertung von bis zu 8,8 Mrd Pfund an

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat die Preisspanne für den Verkauf seiner Aktien beim angekündigten Börsengang auf 3,90 bis 4,60 Pfund je Stück festgesetzt. Damit könnte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung zwischen 7,6 und 8,8 Milliarden Pfund erreichen.

Suez erhält neues Angebot von Investmentfonds - Veolia dagegen

Im Streit um die versuchte Übernahme des Versorgers Suez durch seinen Wettbewerber Veolia zeichnet sich trotz neuer Bemühungen noch keine Richtung ab. Ein Konsortium um die Investmentfonds Ardian und Global Infrastructure Partners legte zwar ein neues Angebot für Teile von Suez vor, das der Konzern auch befürwortet. Suez-Großaktionär und -Kaufinteressent Veolia lehnt den Vorstoß jedoch ab

