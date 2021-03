Im S&P 500 signalisiert die gute technische Gesamtsituation an der Wall Street für 2021 nun technisches Kurspotenzial bis 4200 Punkte, so die Analysten der Commerzbank. Wichtige Zitate "Aus mittelfristiger technischer Sicht wurde der Index vom Zwischenhoch bei 3394 Punkten (Februar 2020) in die Corona-Bärenmarktbewegung (Kursrutsch bis März 2020 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...