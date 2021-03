DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundesbank: Deutsches BIP sinkt im ersten Quartal kräftig

Die Deutsche Bundesbank rechnet wegen der Verschärfung des Lockdowns für das erste Quartal mit einem deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP). In ihrem aktuellen Monatsbericht schreibt sie außerdem, dass die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation gegen Jahresende auf deutlich über 3 Prozent steigen könnte - vorübergehend. "Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie fallen im Mittel des laufenden Quartals strikter aus als im Vorquartal. Daher wird die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 wohl kräftig zurückgehen", heißt es im Monatsbericht.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Januar

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Januar gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies er saisonbereinigt einen positiven Saldo von 30 (Dezember: 37) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 39 (38) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 199 (200) Milliarden Euro abnahmen und die Importe auf 160 (161) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (11) Milliarden Euro positiv.

Oberverwaltungsgericht kippt Beschränkungen in NRW-Einzelhandel

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat die Corona-Beschränkungen im Einzelhandel teilweise gekippt. Wie das Gericht mitteilte, entfallen ab sofort die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter sowie die bislang erforderliche Terminbuchung. Die Regelungen verstoßen nach Auffassung des Gerichts "in ihrer derzeitigen Ausgestaltung" gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.

Finanzministerium: Mark Branson soll neuer Bafin-Chef werden

Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, soll nach dem Willen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) neuer Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) werden. Das gab das Finanzministerium in Berlin bekannt. Der studierte Mathematiker werde sein neues Amt als Präsident der Bafin Mitte des Jahres antreten und damit Felix Hufeld nachfolgen.

Gewerkschaft kritisiert "Blockadehaltung" der Union bei Bauland-Gesetz

Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Robert Feiger, hat der Union eine "Blockadehaltung" zum geplanten Bauland-Mobilisierungsgesetz vorgeworfen. "Obwohl das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart ist und sich im Februar auch Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu bekannt hat, stehen Teile von CDU und CSU beim Gesetzgebungsverfahren weiter auf der Bremse", sagte er der Funke-Mediengruppe.

Altmaiers Berater fordern Klimaclub zum Schutz der Industrie

Die Berater von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben die Gründung eines internationalen Klimaclubs vorgeschlagen, um die Verlagerung von Industrien in Länder mit wenigen starken Umweltvorgaben zu verhindern. Die EU müsse sich dazu mit ihren wichtigsten Handelspartnern wie den USA und China auf einen gemeinsamen CO2-Mindestpreis einigen, wie aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Ministeriums hervorgehen.

Maas sieht bei Türkei vor EU-Treffen "Licht und Schatten"

Vor den EU-Entscheidungen zum künftigen Kurs gegenüber der Türkei hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eine gemischte Bilanz gezogen. Es gebe "Licht und Schatten", sagte Maas beim Treffen der EU-Außenminister. Positiv bewertete er die Gesprächsbereitschaft im Streit um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Mit dem Verbotsverfahren gegen die pro-kurdische Partei HDP und dem Austritt aus der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen setze die Türkei aber "absolut die falschen Zeichen".

EU verhängt Sanktionen gegen China wegen Vorgehens gegen Uiguren

Erstmals seit drei Jahrzehnten hat die EU Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverstößen verhängt. Die EU-Außenminister beschlossen die Strafmaßnahmen wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren, wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr. Demnach werden vier Partei- und Regionalvertreter sowie eine Organisation aus der Provinz Xinjiang auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Ihre Namen sollen noch am Montag im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

EU verhängt erstmals Sanktionen zu Militärputsch in Myanmar

Die EU hat erstmals Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar und des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten verhängt. Die EU-Außenminister beschlossen die Strafmaßnahmen bei ihrem Treffen in Brüssel, wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen erfuhr. Demnach werden elf Militär- und Polizeivertreter auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Ihre Namen sollen noch am Montag im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

