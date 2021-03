Ins Schwarze traf unsere Empfehlung vom 10. März. In nur einer Woche kletterten die Vorzüge um 20% auf aktuell 235 Euro. Ins Schwarze traf unsere Empfehlung vom 10. März. In nur einer Woche kletterten die Vorzüge um 20% auf aktuell 235 Euro. Die Stämme explodierten sogar um 46% auf 326 Euro. Die Kursrallye erinnert an Tesla. Seit Dezember hat sich der Kurs der VW-Stämme glatt verdoppelt. Die radikalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...