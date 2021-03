Seat will ab 2025 in Spanien 500.000 urbane Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren - nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Konzernmarken. Das erklärte die spanische Volkswagen-Marke nun im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz. Seat kündigte zudem ein eigenes "urbanes Elektrofahrzeug" an. Von dem E-Kleinwagen selbst gibt es bisher nur eine Skizze, in der Seitenansicht erinnert das noch namenlose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...