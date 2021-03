Der deutsche Leitindex startet mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche. Neben einigen Verlierern können einmal mehr die Automobilwerte den DAX über Wasser halten. Für den DAX-Neuling Siemens Energy startet die Woche indes mit einem Minus von über 1%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN 766403) Weiter gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere des größten deutschen Autobauers Volkswagen. Für die im DAX notierten Vorzugsaktien geht es am Vormittag ...

