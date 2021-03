Der Chicago Fed National Activity Index ist im Februar in den negativen Bereich gefallen - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts unter 92,00 - Der Nationale Aktivitätsindex der Federal Reserve Bank of Chicago fiel im Februar auf -1,09 von 0,75 (revidiert von 0,66) im Januar. Dieser Wert verfehlte die Markterwartung von 0,21. "Der CFNAI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...