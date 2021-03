Aufgrund der starken Nachfrage haben sich Erste Group Social Banking und die ERSTE Stiftung entscheiden, die Covid-19-Notkredite bis September 2021 anzubieten. Die Erste Group hat im Jahr 2020 etwa 14 Mio. Euro an Krediten, einschließlich Notbetriebsmittelkrediten, an mehr als 100 soziale Organisationen und NPOs ausgezahlt. "Angesichts der anhaltenden negativen Auswirkungen der Covid-19-Krise auf NPOs verlängern wir die 25-Millionen-Euro-Notkreditfazilität, die über alle unsere lokalen Banken verfügbar ist. Die Zinszahlungen für diese Kredite werden 2021 wie schon 2020 von der ERSTE Stiftung übernommen", so Peter Surek, Head of Social Banking Development der Erste Group.

Den vollständigen Artikel lesen ...