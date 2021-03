Wiesbaden, Deutschland (ots) - Die in Deutschland ansässige Tee- und Healthy-Lifestyle-Marke fitvia schließt sich mit WaterAid, einer der angesehensten Wasserorganisationen der Welt, zusammen, um für das Anliegen der Organisation zu werben und Spenden zu sammeln. In Verbindung mit dem internationalen Weltwassertag am 22. März umfasst die Zusammenarbeit eine neue Fundraising-Kollektion mit zwei speziellen fitvia X WaterAid-Produkten: eine WaterAid 1 Liter Thermo Mug mit integriertem Teesieb sowie ein Yuzu Citrus Tea, mit deren Verkauf jeweils ein Teil des Erlöses für WaterAid gespendet wird.Seit der Gründung im Jahr 2014 konzentriert sich fitvia, dank der Vielzahl funktionaler Produkte, auf die Schaffung eines gesünderen, glücklicheren und erfüllten Lebensstils für seine gesamte Community. Das Engagement von fitvia für ein besseres Leben für alle hört jedoch nicht auf der persönlichen Ebene auf - die Marke ist auch auf einer Reise, um ihre Kunden zu einem nachhaltigeren Alltag zu inspirieren.Daher hat sich fitvia mit WaterAid zusammengetan, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, dass sauberes Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene für alle und überall zur Normalität werden. Die internationale Non-Profit-Organisation arbeitet in 28 Ländern, um das Leben der ärmsten und am meisten ausgegrenzten Menschen zu verbessern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berichtete jüngst, dass über 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Da fitvia und seine teetrinkende Community das Glück haben, sich dort, wo sie leben, auf die große Verfügbarkeit von Wasser verlassen zu können, lag die Partnerschaft für die Geschäftsführung nahe."Wasser ist offensichtlich eine sehr wichtige Ressource für uns bei fitvia", bemerkt Nora Waidhaas, CEO von fitvia, "denn ohne Wasser wäre auch keine einzige Tasse fitvia Tee möglich. Aber es reicht nicht aus, nur unsere eigenen Tassen zu füllen - wir wollen helfen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser auf der ganzen Welt zu ermöglichen."Die WaterAid 1 L Thermo Mug ist wiederverwendbar, aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, kommt mit integriertem Teesieb und besticht durch sein einzigartiges Design, das von der kroatischen Künstlerin Maja Tomljanovic entworfen wurde. Pro verkaufter Flasche spendet fitvia 5 EUR an WaterAid, wodurch 1m Wasserleitung für die weltweiten Projekte gekauft werden kann.Der Yuzu Citrus Tea kombiniert erfrischende Yuzu, eine asiatische Zitrusfrucht mit viel Vitamin-C, antioxidatives Kurkuma, süß-säuerliche Kaktusfeige und Garcinia Cambogia. Mit jeder verkauften Packung gehen 1 EUR direkt an WaterAid.Die Kampagne startet im März 2021, zeitgleich mit dem internationalen Weltwassertag am 22. März. Der Yuzu Citrus Tea wird ab dem 22. März 2021 im fitvia Onlineshop erhältlich sein, die WaterAid 1 Liter Thermo Mug ab dem 22. April 2021, anlässlich des internationalen "Tag der Erde".ÜBER FITVIADas in Deutschland ansässige Unternehmen verbindet die Leidenschaft für Premium-Tee, nährstoffreiche Lebensmittel, das Engagement für höchste Qualität und fundiertem Expertenwissen, um den gesunden Lebensstil seiner mehr als 800.000 Kunden in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien zu unterstützen. Gemeinsam mit seiner Community möchte fitvia die Welt ein bisschen gesünder und glücklicher machen - ein Schluck nach dem anderen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fitvia.de/about-us (https://www.fitvia.de/ueber-uns/), auf Instagram unter @fitvia (https://www.instagram.com/fitvia/?hl=it) oder auf Facebook unter www.facebook.com/fitvia.deÜBER WATERAIDWaterAid setzt sich dafür ein, dass sauberes Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene innerhalb einer Generation für alle Menschen überall zur Normalität werden. Die internationale Non-Profit-Organisation arbeitet in 28 Ländern, um das Leben der ärmsten und am meisten ausgegrenzten Menschen nachhaltig zu verändern. Seit 1981 hat WaterAid 28 Millionen Menschen mit sauberem Wasser und Sanitäranlagen erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.wateraid.org.Pressekontakt:Fitvia GmbHTel. 0611/26248688Email: info@fitvia.deOriginal-Content von: Fitvia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154309/4870451