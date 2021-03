Der Carsharing-Anbieter Miles Mobility erweitert sein Fahrtzeugportfolio und bietet mit dem VW ID 3 nun seine ersten rein elektrischen Fahrzeuge an. Zunächst machen sie sich vor allem in Hamburg breit. Miles Mobility hat seinen ersten Schritt in Richtung Elektromobilität angekündigt und stellt im Laufe der kommenden Wochen insgesamt 150 VW ID 3 in Hamburg und Berlin auf. In der Hauptstadt werden die E-Autos von Miles allerdings Mangelware sein. Miles Mobility steigt in die E-Mobilität ein Laut Miles liegt der Fokus des ID-3-Angebots auf der Elbmetropole, da dort die Grundvoraussetzungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...