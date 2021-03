Bonn (ots) - Ostern 2021 fragt phoenix nach dem "Wir" in unserer Gesellschaft. Wie leben Menschen zusammen und was verbindet sie? Gibt es trotz aller gesellschaftlicher Dynamik noch Erlebnisse und Erfahrungen, die wir miteinander teilen können und wollen, die uns als Gesellschaft zusammenleben und zusammenhalten lassen? Das phoenix-Osterprogramm stellt diese Fragen und präsentiert mit herausragenden Dokumentationen spannende und berührende Antworten.Am Karfreitag dreht sich alles um die FamilieFür viele ist die Familie ein, wenn nicht sogar der zentrale Bezugspunkt. An Karfreitag, dem 2. April 2021, widmet sich deshalb der Thementag "Familiengeschichten" ihren Abenteuern und Erlebnissen. Ob bekannt oder unbekannt, auf hoher See oder in Palästen, ob heute oder damals, an bewegenden Geschichten mangelt es nicht.Ostermontag geht's himmelwärtsMit dem Thementag "Himmelwärts" ergründet der Ostermontag am 5. April 2021 die spirituellen Sehnsüchte der Menschheit. phoenix spürt dem Verlangen nach, über die Erde hinauszublicken, steigt auf mythische Berge weltweit, begleitet Zugvögel in luftige Höhen und wirft einen Blick auf das Universum und dessen Geheimnisse.Das Spätthema "Soziale Gerechtigkeit" am Dienstag, 30. März beschäftigt sich mit Arbeit und Wohnen. Der bemerkenswerte Dokumentarfilm "Irgendwer zahlt immer - vom Wert der Arbeit" zeigt, was der ökonomische Druck mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten macht und blickt auf die riesigen Unterschiede, die in den Arbeitsbereichen herrschen und wer von wem profitiert und wer eben nicht.Am Thementag "Unser täglich Brot" geht es auch um bedrohte Handwerkskunst"Unser täglich Brot" knüpft am späten Gründonnerstag-Abend, 1. April an diese Fragen an und widmet sich dem, was wir Tag für Tag teilen. Der Dokumentarfilm "Schönes neues Brot" schaut sich in Backstuben um, spürt alte Backkunst unterschiedlicher Nationen auf, erzählt von der Liebe zu hochwertigen Rohstoffen und legt schließlich offen, wie stark traditionelles Handwerk durch das knallharte Kalkül internationaler Großkonzerne bedroht wird. Was wir auf dem Teller haben, ob es uns nährt und wie wir es in seiner ursprünglichen Qualität erhalten - das sind Aspekte am Gründonnerstag.Der Doku-Dreiteiler "Silikon Valley" zeigt den Aufstieg der heutigen Tech-GigantenOrientierung findet der Mensch auch in Vorbildern. Das phoenix Osterprogramm greift sie in dem Spätthema "Legenden & Ikonen" am Mittwoch, 7. April auf. Gerade während der Corona-Pandemie zeigt sich zudem der hohe Stellenwert, den der technische Fortschritt für unser Miteinander haben kann. phoenix verfolgt mit dem Doku-Dreiteiler "Silicon Valley" am Donnerstag, dem 8. April den Aufstieg des berüchtigten Tech-Standorts im US-Bundestaat Kalifornien. Das Spätthema "Jazz Ambassadors" am darauffolgenden Abend blickt auf die verbindende Wirkung von Musik.Doch gesellschaftlicher Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich und auch immer mit einem Ringen um das Gemeinwohl verbunden. phoenix erkundet einige Meilensteine in der Entwicklung der Gesellschaft und wirft Licht auf die entscheidenden Streitfragen unserer Zeit. Spannende Dokumentationen nehmen die Zuschauer mit in die wichtigen Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, das Klima, unser Wasser und gegen Rassismus.Spannende Dokumentationen zu den genannten Themen finden Sie außerdem in den phoenix-Channels der Mediatheken von ARD und ZDF und auf phoenix.deWeitere Details zum phoenix-Osterprogramm finden Sie in der phoenix-Presselounge unter folgendem Link: https://phoenix.de/s/cbPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4870532