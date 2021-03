Unterstützung kam zudem von der weiter sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten.New York - Die sinkenden Renditen am US-Anleihenmarkt haben am Montag auch den US-Börsen geholfen. Unterstützung kam zudem von der weiter sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor knapp zwei Monaten wurden mittlerweile mehr als 100 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Damit gingen die Impfungen...

