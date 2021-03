Paris (www.anleihencheck.de) - Auf kurze Sicht könnte die Inflation zurückkehren - zu dieser Einschätzung kommt Lyxor Asset Management.Folgende Gründe sprächen für einen kurzfristigen Anstieg der Inflation: Die Rückkehr des Wirtschaftswachstums erfolge mit hohem Tempo; es gebe mittlerweile zufrieden stellende Impfraten; in den USA und Europa würden hohe Stimulus-Maßnahmen erfolgen; die Rohstoffpreise würden steigen; im Zusammenhang mit globalen Handelskriegen komme es zu Unterbrechungen in den Lieferketten. Diese vorübergehenden Faktoren könnten die Gesamtinflation in den nächsten Quartalen in den USA auf über 3 Prozent und im Euroraum auf über 1,5 Prozent treiben. ...

