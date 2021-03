(shareribs.com) Plymouth / Wolfsburg 22.03.2021 - Der private US-Autobauer Rivian will offenbar ein eigenes Ladenetzwerk in den USA aufbauen. Das Unternehmen folgt damit Tesla und Volkswagen Die Wolfsburger arbeiten derweil offenbar an der Realisierung des ID.Buzz. Dem US-Markt fehlt es bislang an einem Elektro Pick Up. Angesichts der Bedeutung des Fahrzeuggattung für den dortigen Markt ist dies verwunderlich. ...

