DJ Scholz plant für 2022 mit 81,5 Milliarden Euro Neuschulden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant im Haushalt 2022 laut den Eckpunkten für sein Budget mit einer Nettokreditaufnahme von 81,5 Milliarden Euro und will für das laufende Jahr 2021 in einem Nachtragshaushalt zusätzliche Kredite von 60,4 Milliarden Euro aufnehmen. Insgesamt soll die Neuverschuldung damit 2021 bei 240,2 Milliarden Euro liegen, verlautete aus dem Bundesfinanzministerium.

Für das kommende Jahr will die Regierung demnach erneut wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse nutzen. 2023 soll dies dann aber nicht mehr nötig sein. Dann wird im Finanzplan die ursprünglich für Flüchtlingskosten angelegte Rücklage des Bundes mit 32,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 16,0 Milliarden im Jahr 2024 aufgezehrt. Außerdem wird ab 2024 ein "finanzpolitischer Handlungsbedarf" in Höhe einer Finanzierungslücke von 4,9 Milliarden Euro in dem Jahr und 15,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 aufgeführt. Die Neuverschuldung soll 2023 bei 8,3 Milliarden Euro, 2024 bei 11.5 Milliarden und 2025 bei 10,0 Milliarden Euro liegen.

Die Budget-Eckwerte sollen am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Ihnen zufolge sollen die Ausgaben nächstes Jahr auf 419,8 Milliarden Euro sinken, nach 547,7 Milliarden in diesem Jahr. Im Jahr 2023 sollen sie nach Scholz' Planung bei 397,5 Milliarden Euro liegen, 2024 bei 402,7 Milliarden und 2025 bei 403,4 Milliarden Euro. Die Investitionsausgaben sollen von 2022 bis 2025 mit jeweils 50,0 Milliarden Euro konstant bleiben. Sie liegen damit aber unter dem Wert von 61,9 Milliarden Euro, der für 2021 geplant ist.

March 22, 2021

