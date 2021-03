Die Analysten der Barclays Bank haben die Bewertung für die Aktien der Deutschen Telekom auf "HALTEN" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Banker passten in einer heute veröffentlichten Studie Ihre Schätzungen an die jüngsten Prognosen für T-Mobile US nach dem Investorentag der US-Mobilfunktochter an. Die Aktie notiert am späten Nachmittag fast unverändert bei 16,45 Euro. ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...