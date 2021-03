Die Pierer Mobility AG will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Die Einzelheiten des Beschlussvorschlages werden gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung der Pierer Mobility AG, die am 29. April 2021 stattfinden wird, veröffentlicht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...