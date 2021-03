Die Fabasoft-Tochter Mindbreeze wurde als ein Leader im 2021 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines genannt und erreichte den Angaben zufolge die höchste Positionierung auf der Ability to Execute Achse. Mindbreeze wird bereits zum dritten Mal als ein Leader in diesem Bericht erwähnt. Im Rahmen einer weltweiten Marktanalyse bewertete das Analystenhaus 15 verschiedene Anbieter. Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze: "Wir denken, dass die Zufriedenheit unserer Kunden und unsere Anstrengungen unser Produkt stetig zu innovieren und zu optimieren mit dieser Position erneut honoriert wurden. Wir freuen uns sehr, ein Leader zu sein - mit der höchsten Platzierung entlang der Ability to Execute Achse." Mehr als 2.000 der ...

