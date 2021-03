Das Wertpapier von Garmin notiert am Montag fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 127,67 US-Dollar. Heute hat sich an der Börse der Anteilsschein von Garmin zwischenzeitlich um 1,56 Prozent verteuert. Der Kurs des Wertpapiers legte um 1,96 US-Dollar zu. Private und institutionelle Anleger zahlen am Aktienmarkt derzeit 127,67 US-Dollar für die Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...