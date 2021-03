Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Chime Biologics freut sich, die Ernennung von Marc Funk zum Vorstandsmitglied bekannt zu geben. Marc bringt mehr als 20 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung in der globalen CDMO-Branche mit. Als ehemaliger CEO der Lonza Group hat Marc die Transformation und globale Entwicklung der Lonza Group zum weltweit größten CDMO in der Biotech-Industrie geleitet. Bevor er CEO der Lonza Group wurde, war er COO und Präsident von Lonza Pharma & Biotech. Seit 2014 hat Marc Lonza Pharma & Biotech umgestaltet, indem er die Aktivitäten auf der ganzen Welt konsolidiert und den Qualitäts- und Betriebsstandard auf ein Weltklasseniveau gebracht hat. Unter seiner Führung hat die Lonza Group sieben Jahre in Folge ein schnelles Geschäftswachstum erlebt. Als weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit verfügt Marc über umfangreiche Branchenerfahrungen und tiefe Geschäftsbeziehungen im gesamten Gesundheitswesen in Europa, Nordamerika und Fernost."Wir heißen Marc als Mitglied des Vorstands von Chime Biologics und als Direktor willkommen", sagte Herr James Huang, Executive Chairman von Chime Biologics. "Mit seinem reichen und herausragenden Fachwissen und seiner Branchenerfahrung vertrauen wir darauf, dass Marc viel zur langfristigen strategischen und geschäftlichen Entwicklung von Chime Biologics beitragen kann.""Chime Biologics befindet sich gerade in der Phase der schnellen Geschäftsexpansion. Wir freuen uns auf die Führung und Unterstützung durch einen angesehenen und einfallsreichen Geschäftsleiter und Veteran im globalen CDMO-Bereich wie Marc selbst. Wir vertrauen auch darauf, dass Marc viele neue Entwicklungsmöglichkeiten für Chime Biologics mit sich bringen könnte", sagte Andrew Ng, Vorstandsmitglied von Chime Biologics."Ich fühle mich geehrt, bei Chime Biologics einzusteigen und freue mich darauf, Chime Biologics dabei zu helfen, einen Meilenstein nach dem anderen auf dem Weg zu erreichen", sagte Marc Funk. "Ich fühle mich von der Vision von Chime Biologics angezogen, erstklassige Biologika durch Technologie- und Produktionsinnovationen für alle Patienten weltweit erschwinglich und zugänglich zu machen. Die Verpflichtung, kundenorientierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen mit höherer Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz zu liefern, ist auch das, wofür ich mich die ganze Zeit eingesetzt habe. Der globale Markt für CDMO ist sehr vielversprechend und Chime Biologics hat eine sehr gute Erfolgsbilanz, tiefes Branchenwissen und eine starke Marktpräsenz. Sie sind entschlossen, ihre Technologie, Qualität, Produktionskapazität und ihr Management ständig zu verbessern, um die steigende Marktnachfrage nach erstklassigen CDMO-Dienstleistungen für biologische Produkte zu erfüllen. Ich bin sehr gespannt auf das Potenzial von Chime Biologics, in absehbarer Zeit zu einem der führenden CDMO-Unternehmen auf dem Weltmarkt zu werden."INFORMATIONEN ZU CHIME BIOLOGICSChime Biologics ist ein erstklassiges CDMO mit Niederlassungen in China, das kundenorientierte und kosteneffiziente Outsourcing-Dienstleistungen für die biopharmazeutische Entwicklung und Herstellung anbietet. Die weltweit erste GE KuBio-Anlage befindet sich in der BioLake Biotech-Industrieentwicklungszone von Wuhan in China, mit dem klaren Ziel, die Gesamtkapazität in naher Zukunft auf bis zu 140.000+ Liter zu erweitern. Chime Biologics ist nach ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018 zertifiziert und verpflichtet sich, ein Höchstmaß an Integrität aufrechtzuerhalten. Seit 2016 beliefert Chime Biologics Kunden weltweit mit klinischen Materialien für präklinische und klinische Stadien und unterstützt deren Produktionsmaßstäbe von 50 L, 200 L, 500 L bis 2.000 L über IND-enabling Studien bis hin zu CMC im Spätstadium. Seitdem liefert Chime Biologics klinische Produkte in über 20 Länder weltweit.SETZTEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNGTelefonnummer: +86-27 8787 9208E-Mail bd@chimebiologics.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1470671/Marc_Funk.jpgOriginal-Content von: Chime Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154317/4870711