Die aktuell längste Serie: Henkel mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.73%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Montag Home24 mit 8,80% auf 20,45 (120% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,55%) vor SFC Energy mit 7,83% auf 24,80 (65% Vol.; 1W 2,06%) und Canadian Solar mit 7,42% auf 48,80 (120% Vol.; 1W 8,83%). Die Tagesverlierer: EHang mit -7,82% auf 42,69 (24% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,11%), Paion mit -7,08% auf 2,10 (382% Vol.; 1W -8,30%), TUI AG mit -5,40% auf 4,39 (147% Vol.; 1W -13,82%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (14219,34 Mio.), Alphabet (7970,14) und Nvidia (7853,81). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

