London (ots/PRNewswire) - Alcimos Limited, eine Gesellschaft mit Sitz in 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, Vereinigtes Königreich ("Alcimos") hat die Anwaltskanzleien Chabrier Avocats S.A., Rue du Rhône 40, 1211 Genf, Schweiz ("Chabrier") und Strelia s.à.r.l., 14 Rue Eugéne Ruppert, 2453 Luxemburg ("Strelia") mit der Prüfung möglicher Ansprüche von (gegenwärtigen und früheren) Anlegern der nachfolgend genannten Fonds ("Anleger") gegen die Credit Suisse AG und verbundene Unternehmen beauftragt:- Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund- Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund- Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Investment Grade Fund- Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund- Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund- Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund- Credit Suisse (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund- Credit Suisse (Lux) Institutional Target Volatility FundDie rechtlichen Einschätzungen von Chabrier und Strelia sollen für die Organisation einer potenziellen Gruppenklage und die Einholung einer Prozessfinanzierung hierfür verwendet werden. Betroffene Anleger, die an einer Teilnahme an einer solchen potenziellen Gruppenklage interessiert sind, werden gebeten, sich unter greensill@alcimos.com zu melden.Weder Chabrier, Strelia noch Alcimos haben Anspruch auf eine Zahlung von Anlegern.Alcimos hat vor kurzem für geschädigte Anleger, die in von der Folli Follie S.A. garantierte Anleihen investiert haben, eine solche prozessfinanzierte Gruppenklage vor vor Schweizer Gerichten gegen die UBS organisiert.Pressekontakt:George Kintisgkintis@alcimos.com+44 203 575 1250