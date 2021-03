Generali France und Akur8 sind hocherfreut, ihre mehrjährige Partnerschaft ankündigen zu können, um das Peisgestaltungspotenzial von Generali in Frankreich erhöhen zu können. Beide Unternehmen sind äußerst erfreut über diese Zusammenarbeit, da ihre Teams bereits seit letzten Sommer zusammenarbeiten und dabei die KI-getriebene Transparenz-Lösung von Akur8 anwenden, um die Prämienfestlegungspolitik von Generali France zu verbessern. Die Partnerschaft mit der französischen Rechtsperson eines führenden globalen Versicherungsträgers ist ein wichtiger Meilenstein für Akur8, wie auch der erneute Nachweis des Engagements von Generali in den Bereichen Innovation und Technologie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323005014/de/

Die Lösung von Akur8 wurde eigens für Versicherer entwickelt und verbessert die Preisgestaltung von Versicherern durch Automatisierung der Risiko- und Nachfragemodelle unter Verwendung transparenter proprietärer KI-Technologie. Die Kernleistungen für Versicherer umfassen insbesondere die Reduzierung der Modellierungszeiten. Dies führt zu einer Verkürzung der Markteinführungszeit und Verbesserung der Voraussagekraft, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle aufrechterhalten bleibt.

Durch den Einsatz von Akur8 wird Generali France in der Lage sein, die Markteinführungszeit erheblich zu verkürzen und sogar noch gezieltere und personalisiertere Preise für seine Kunden anbieten zu können und somit sein Versprechen abermals zu verstärken, innovative und personalisierte Lösungen für seinen Kundenkreis zu kreieren.

"Akur8 ist äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Generali, um das Unternehmen mit einer hochmodernen Risikomodellierungslösung auszustatten. Die Partnerschaft mit einem führenden globalen Versicherer wie Generali bedeutet einen äußerst bedeutenden Schritt für unser Unternehmen und einen Dreh- und Angelpunkt unseres Entwicklungspfades. Diese Partnerschaft betont den Pioniergeist, den die Teams von Generali an den Tag legen und wir hoffen, dass dies den Weg für weitere fruchtbare Partnerschaften der Generali Group ebnen wird", so Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Bei unserer Partnerschaft mit Generali France handelt es sich um eine weitere Demonstration der Stabilität und Attraktivität der Lösung von Akur8 für einen führenden globalen Versicherungsträger auf dem europäischen Markt", so Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

"Bei der Lösung von Akur8 handelt es sich um einen strategischen und hochmodernen Aktivposten im Hinblick auf die Verbesserung eines Verfahrens, dem eine derart zentrale Rolle für die Preisgestaltung zukommt. Dies spiegelt unser Bestreben wider, Innovation und Personalisierung zu fördern, um mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen", so Jean-Charles Guizouarn, Head of Non-life Technical Studies bei Generali France.

"Der Wert von Akur8 offenbarte sich äußerst schnell. Die Modellierungsgeschwindigkeit ist sogar fünfmal schneller, wobei es sich um einen äußerst transparenten und nachprüfbaren Prozess handelt. Die Benutzerfreundlichkeit der Schnittstelle und ihr kollaborativer Aspekt bedeuten ein großes Plus für das Team und tragen zur leichteren Anwendbarkeit bei, wobei dies die interne Kommunikation verbessert. Die Reaktionsfähigkeit des Teams von Akur8 war im Rahmen einer äußerst steilen Lernkurve ebenfalls bedeutend", so Eyrich Samba, Actuarial Studies Manager bei Generali France.

Über Generali France

Generali France ist einer der führenden Versicherer in Frankreich und bietet die vollständige Bandbreite an Versicherungslösungen (Gesundheit, Vorsorge, Assistenz, Immobilien und Haftpflicht), Vermögensersparnis- und Vermögensverwaltungslösungen für mehr als 7,4 Mio. Kunden. Generali France wurde 1832 in Frankreich gegründet und vertraut auf das Know-how und die Expertise seiner 9.000 Mitarbeiter und seiner Netzwerke an gewerblichen Mittlerorganisationen, Maklern, Brokern und Partnern, um ein lebenslanger Partner für seine Kunden zu sein. Als ein Unternehmen, das sich für einen globalen CSR-Ansatz (Corporate Social Responsibility) engagiert, unterstützt Generali France seine Kunden in ihrem Bemühen, eine verantwortlichere, nachhaltigere und integrativere Wirtschaft durch Lösungen zu erzielen, die in perfekter Weise mit den sozialen und ökologischen Herausforderungen der heutigen Zeit übereinstimmen.

Weitere Informationen über www.generali.fr

Folgen Sie uns auf Twitter.

Über Akur8

Akur8 Akur8 revolutioniert die Versicherungspreisgestaltung durch transparente künstliche Intelligenz (KI). Akur8 entwickelte eine einzigartige auf KI basierende Versicherungspreisgestaltungslösung, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die maschinelles Lernen und versicherungstechnische Welten in Einklang bringt und dabei eine CLV-basierte (Customer Lifetime Value, bezogen auf den Kundengesamtwert) Preisoptimierung ermöglicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323005014/de/

Contacts:

Für Medienvertreter:

Ansprechpartner bei Akur8

Astrid Noël

astrid.noel@akur8-tech.com

Ansprechpartner bei Generali France

Olivier Cimelière

Olivier.Cimeliere@Generali.com