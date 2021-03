NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach der "extremen Kursentwicklung der vergangenen Monate" von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Ausdruck einer negativeren Einschätzung der Container-Branche sei dies nicht, schrieb der Analyst Samuel Bland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine operative Ergebnisprognose für die Frachtreederei für 2021 um 47 Prozent an. Das Kursziel stockte er von 101,71 auf 111,59 Euro auf. /ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 00:15 / GMT

