Asien kann die positive Stimmung der Wall Street nicht für sich nutzen. In der Region liegen heute früh alle wichtigen Benchmarks deutlich im Minus. Am stärksten trifft es den chinesischen Aktienmarkt, wo die meisten Benchmarks mehr als -1 % im Minus notieren. Die Futures folgen dem schwachen Trend. Der DAX-Future notiert 20 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,46 % tiefer bei 14.612 Punkten, der S&P 500 Future sinkt um -0,23 % auf 3.921 Punkte und der Nasdaq-Future fällt um -0,38 % auf 13.023 Punkte.Anzeige:Frankfurt konnte am Montag einen durchweg positiven Handelstag abschließen. Alle deutschen Benchmarks konnten sich verbessern und schlossen mit Gewinnen. Der DAX stieg um 0,25 % auf 14.657,21 Punkte und wies damit den kleinsten Gewinn in der Gruppe aus. Der Tagesgewinner war hingegen der TecDAX, der sich um 1,02 % auf 3.407,01 Punkte steigern konnte. Der MDAX stieg um 0,71 % auf 31.848,33 Punkte.

