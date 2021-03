Zürich (ots) - Wir laden Sie herzlich ein zur Medienkonferenz der Greater Zurich Area AG (GZA), der Standortmarketing-Organisation des Wirtschaftsraums Zürich.Datum: Dienstag, 30. März 2021, 10.15 UhrDie Veranstaltung findet virtuell als Zoom-Meeting statt. Das Login erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.Programm:ab 10.00 Uhr: Login in Zoom-Meeting10.15 Uhr:- Auswirkungen der Pandemie auf das Standortmarketing- Präsentation Jahresergebnis 2020 durch Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin, Greater Zurich Area AG- Beispiel einer erfolgreichen Ansiedlung: Speed U Up - Gespräch mit Sven Thoenes, Verwaltungsrat, Speed U Up Suisse AGThomas Kundert, CEO der Somedia AG, nimmt ebenfalls an der Medienkonferenz teil. Das Schweizer Medienunternehmen ist Joint-Venture-Partner des Technologieunternehmens aus Österreich (siehe nächste Seite).10.45-11.15 Uhr Fragen / DiskussionWeitere Informationen:Sonja Wollkopf Walt, die Geschäftsführerin der GZA, präsentiert das Jahresergebnis 2020: Wie viele ausländische Unternehmen wurden angesiedelt? Wie viele Arbeitsplätze haben diese geschaffen? Aus welchen Technologien, Branchen und Regionen stammen sie? Welche Auswirkungen hatte die Coronavirus-Pandemie auf unsere Standortmarketingaktivitäten?Speed U Up setzt auf Technologiekompetenz in der Greater Zurich AreaIm zweiten Teil der Medienkonferenz stellen wir Ihnen ein erfolgreiches Ansiedlungsprojekt vor. Speed U Up, eine Digitalagentur aus Österreich mit Fokus Alpentourismus, gründete im Oktober 2020 zusammen mit dem Schweizer Medienunternehmen Somedia ein Joint Venture. Das Unternehmen wird in Chur in den nächsten drei bis vier Jahren 75 neue Arbeitsplätze schaffen. Neben der Erschliessung des Schweizer Markts werden diese insbesondere mit der Weiter-entwicklung der Technologien im Bereich der Spracherkennung, Künstlichen Intelligenz und Erweiterten Realität tätig sein. Chur wird somit zum Technologiehub des schnell wachsenden Digitalunternehmens.Speed U Up wurde bei seinem Expansionsprojekt in Zusammenarbeit vom Amt für Wirtschaft und Tourismus des Kantons Graubünden und der Wirtschafts- und Standortförderung der Stadt Chur als auch von der GZA betreut.Im Gespräch mit Sven Thoenes (Bild) erfahren wir mehr über das Unternehmen, seine Technologien, das Expansionsprojekt in die Schweiz und den Wert eines Standorts im Wirtschaftsraum Greater Zurich Area für Speed U Up.Thomas Kundert, CEO der Somedia AG, steht ebenfalls für Fragen zur Verfügung.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Bitte melden Sie sich via E-Mail an: info@greaterzuricharea.comPressekontakt:Reto SidlerLeiter Kommunikation und MarketingGreater Zurich Area AGreto.sidler@greaterzuricharea.comTel. 044 254 59 07Original-Content von: Greater Zurich Area AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003851/100867500