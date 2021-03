DJ CTS Eventim begrenzt durch Einsparungen Verlust 2020

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konzertkartenvermittler CTS Eventim AG & Co. KGaA ist im vergangenen Jahr durch die Pandemie ordentlich durchgerüttelt worden, hat den operativen Verlust aber überraschend stark begrenzen können. Das Kostenmanagement, Versicherungsentschädigungen und staatliche Zuschüsse dämpften das Umsatzminus 2020, wie das Unternehmen mitteilte. Eine Prognose für 2021 gibt es nicht, die Zeichen stünden aber gut, dass dank Impfstoffen sowie Schnelltests in den nächsten Monaten der Pfad in Richtung Normalität verlaufe.

Im vergangenen Jahr ging der Konzernumsatz um 82,2 Prozent auf 256,8 Millionen Euro zurück. Das normalisierte EBITDA lag durch konsequente Einsparungen und Erträge aus Versicherungsentschädigungen sowie staatliche Personal- und Fixkostenzuschüsse insbesondere auch außerhalb Deutschlands bei minus 2,9 Millionen Euro. Das lag zwar deutlich unter dem Vorjahreswert von 286,5 Millionen Euro, Analysten hatten aber mit minus 32 Millionen Euro ein deutlich schlechteres Ergebnis erwartet. Ein Nettoergebnis nannte CTS nicht.

CTS sieht sich auch nach einem Jahr Corona weiterhin mit einer soliden Finanzbasis ausgestattet, die liquiden Mittel lagen bei 741,2 Millionen Euro zum Jahresende 2020.

Wegen der weiterhin bestehenden erheblichen Unsicherheiten über den künftigen Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2021 ist aus Sicht der Geschäftsleitung eine genaue Prognose weiterhin nicht möglich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.