US-Präsident Joe Biden plant nach dem billionenschweren Corona-Hilfspaket laut Medienberichten ein großangelegtes Investitionsprogramm. Vorgesehen seien Ausgaben in Höhe von insgesamt drei Billionen Dollar. Diese sollen demnach in zwei verschiedene Maßnahmenpakete aufgeteilt werden. Eines zielt den Berichten zufolge auf den Ausbau der Infrastruktur und umfasst auch Investitionen in den Klimaschutz, während das Geld aus dem zweiten Programm unter anderem zum Ausbau der Kinderbetreuung genutzt werden soll sowie für eine kostenlose Ausbildung an den Community Colleges, die eine Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität darstellen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

21:05 Adobe Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -186,0 Mrd USD zuvor: -178,5 Mrd USD 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -5,7% gg Vm zuvor: +4,3% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.929,25 -0,35% Nasdaq-100-Indikation 13.031,00 -0,37% Nikkei-225 28.995,92 -0,61% Hang-Seng-Index 28.433,60 -1,56% Kospi 2.996,11 -1,30% Shanghai-Composite 3.401,52 -1,22% S&P/ASX 200 6.745,40 -0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag. Vor allem die chinesischen Indizes stehen unter Druck. Anfängliche Gewinne konnten trotz guter US-Vorgaben nicht behauptet werden. In Schanghai belaste die Verschärfung der Beziehungen zwischen China den USA, der EU und Kanada, heißt es. Die drei westlichen Staaten haben Sanktionen gegen Peking verhängt wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. China verhängte als Reaktion ebenfalls Sanktionen gegen die EU. Auch vor dem Hintergrund der in der vergangenen Woche abgehaltenen Gespräche zwischen den USA und China, die von einer frostigen Atmosphäre gekennzeichnet waren, sorgen sich nun viele Teilnehmer vor einer Verschärfung des Konflikts und negativen konjunkturellen Auswirkungen. Daneben wird mit Spannung auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Nachmittag gewartet. Laut einem vorbereiteten Text für die Anhörung will Powell die Wirtschaft weiter unterstützen. Die ökonomische Erholung in den USA sei trotz Fortschritten bei weitem noch nicht abgeschlossen, wiederholte er frühere Aussagen. Ebenfalls deutlicher fallen die Abgaben an den anderen asiatischen Handelsplätzen aus, die von der negativen Entwicklung in China ins Minus gedrückt werden.

US-NACHBÖRSE

Mit der Übernahme von Stirling Ultracold ging es für die Aktie von Biolife Solutions im nachbörslichen Handel am Montag um 18 Prozent nach oben. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Biolife rechnet aber damit, dass sich der Umsatz 2021 mehr als verdoppeln wird auf 101 bis 110 Millionen Dollar, wobei Stirling etwa 35 bis 37 Millionen Dollar beisteuern werde. Dagegen brachen die Titel von Quantumscape um 8,3 Prozent ein. Der Batterie-Hersteller hat eine überraschende Kapitalerhöhung angekündigt. Erst vor wenigen Monaten hatte die Fusion mit einer speziellen Übernahmegesellschaft rund 700 Millionen Dollar in die Firmenkasse gespült. Die Papiere von Apollo Global Management legten um 1,2 Prozent zu. Leon Black, Mitbegründer der Investmentfirma, tritt als Vorstandsvorsitzender zurück. Black führte zur Begründung gesundheitliche Probleme bei sich und seiner Frau an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.731,20 0,32 103,23 6,94 S&P-500 3.940,59 0,70 27,49 4,91 Nasdaq-Comp. 13.377,54 1,23 162,31 3,80 Nasdaq-100 13.086,51 1,71 219,53 1,54 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 3,45 Mrd Gewinner 1.449 1.797 Verlierer 1.825 1.463 Unverändert 106 112

Etwas fester - Vor allem die Stärke der Technologiewerte zog die Indizes nach oben. Gestützt wurden diese wiederum von wieder leicht sinkenden Rentenrenditen. Im Sektor stiegen Apple, Microsoft und Intel um bis zu 2,9 Prozent. Applied Materials (+3,9%) steht bei der Übernahme des Chipzulieferers Kokusai Electric vom Finanzinvestor KKR zwar vor dem Scheitern, das Unternehmen aber einen Aktienrückkauf in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar an. Bewegung gab es im Eisenbahnsektor: Canadian Pacific Railway (-2,1%) kauft die Eisenbahnholding Kansas City Southern (+11,1%). Union Pacific verloren 2,3 Prozent, CSX zogen um 3,3 Prozent an und Norfolk Southern stagnierten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,8 0,16 3,2 5 Jahre 0,85 -2,9 0,88 49,4 7 Jahre 1,33 -3,5 1,36 68,1 10 Jahre 1,69 -3,7 1,72 77,0 30 Jahre 2,39 -4,5 2,44 74,3

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf 1,69 nach zuletzt 1,73 Prozent zum Wochenschluss. Die Renditen waren zuletzt mit gestiegenen Inflationserwartungen sieben Wochen am Stück geklettert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 % YTD EUR/USD 1,1925 -0,1% 1,1934 1,1884 -2,4% EUR/JPY 129,64 -0,2% 129,85 129,15 +2,8% EUR/GBP 0,8617 +0,1% 0,8609 0,8583 -3,5% GBP/USD 1,3838 -0,2% 1,3862 1,3847 +1,2% USD/JPY 108,71 -0,1% 108,81 108,68 +5,3% USD/KRW 1128,95 +0,2% 1126,40 1128,14 +4,0% USD/CNY 6,5114 +0,1% 6,5078 6,5081 -0,2% USD/CNH 6,5088 +0,0% 6,5082 6,5087 +0,1% USD/HKD 7,7666 +0,0% 7,7660 7,7654 +0,2% AUD/USD 0,7683 -0,7% 0,7737 0,7718 -0,3% NZD/USD 0,7072 -0,9% 0,7138 0,7152 -1,6% Bitcoin BTC/USD 53.405,00 -2,1% 54.559,00 57.683,25 +83,8%

Die Türkische Lira wertete massiv ab. Zeitweise brach sie um 17 Prozent ein. In einem überraschenden Schritt hatte der türkische Präsident Erdogan den Chef der Zentralbank nach der jüngsten kräftigen Zinserhöhung erneut entlassen. Im Handel war von zerstörtem Vertrauen die Rede. Die Türkei erhält damit bereits ihren dritten Zentralbankchef in zwei Jahren. Die Aussicht auf erneute Lockdowns in Deutschland, Frankreich und Italien gepaart mit Sorgen über die politische Unsicherheit in der Türkei könnten den Euro belasten und den Dollar beflügeln, hieß es unterdessen von MUFG. Gleichwohl zeigte sich der Euro stabil.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 61,55 0,0% 0,00 +26,4% Brent/ICE 64,02 64,62 -0,9% -0,60 +23,8%

Die Erdölpreise tendierten wenig verändert. Einerseits dürften steigende Förderaktivitäten bei den US-Schieferölproduzenten die Aussichten auf eine Preiserholung nach dem jüngsten Absturz dämpfen, ebenso die weiteren oder zusätzlichen coronabedingten Abriegelungen in vielen Ländern. Andererseits halfen positive Nachrichten zur Wirksamkeit des Impfstoffs von Astrazeneca.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.738,04 1.739,72 -0,1% -1,68 -8,4% Silber (Spot) 25,63 25,78 -0,6% -0,15 -2,9% Platin (Spot) 1.182,80 1.186,33 -0,3% -3,53 +10,5% Kupfer-Future 4,11 4,14 -0,7% -0,03 +16,7%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wegen des nach wie vor starken Andrangs von feiernden Besuchern inmitten der Corona-Pandemie haben die Behörden von Miami Beach vorsorglich den Ausnahmezustand verlängert.

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die wachsende Kluft zwischen armen und reichen Ländern bei den Corona-Impfraten angeprangert. Die Kluft wachse "jeden Tag und werde jeden Tag grotesker". Dies sei nicht nur moralisch ein "Skandal", sondern epidemiologisch gefährlich.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Thomas Barkin, will sich in den nächsten sechs Monaten nicht von höheren Inflationszahlen schrecken lassen. Die Teuerung werde in der Erholung von der Pandemie nur kurzzeitig anspringen, erwartet er.

Der Präsident der US-Notenbank Jerome Powell hat derweil erneut zugesichert, die Wirtschaft weiter zu unterstützen. Die ökonomische Erholung in den USA sei trotz jüngster Fortschritte bei weitem nicht abgeschlossen.

MICROSOFT

will sich einem Agenturbericht zufolge mit einem Milliardenzukauf im Bereich Videospiele verstärken und verhandelt die Übernahme der Videospiel-Chat-Plattform Discord für über 10 Milliarden Dollar.

