DJ Prostatakrebs-Therapie von Novartis erreicht Studienziele

Von Mauro Orru

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen Studienerfolg mit einer Prostatakrebs-Therapie erzielt. Die Phase-3-Studie der Radioligand-Therapie "177Lu-PSMA-617" bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs habe beide primäre Endpunkte bei der Überlebensrate insgesamt und beim progressionsfreien Überleben erreicht, so der Konzern. Novartis will dieses Jahr Zulassungsanträge in der EU und in den USA stellen.

March 23, 2021 03:05 ET (07:05 GMT)

