Mit den steigenden Kursen an den Aktienmärkten hat sich auch die Stimmung weiter aufgehellt. Vor allem die Privatanleger griffen zuletzt beherzt zu, während institutionelle Investoren eher an die Seitenlinie gewechselt sind. Dies sollte kurzfristig etwas zur Vorsicht mahnen. Schließlich sind vor allem die Anleger optimistisch, die bereits gekauft haben. Die Chance nutzen! Der jüngste Anstieg verlief relativ rasch. So dämmten die Notenbanken die noch im Februar vorhandenen Ängste hinsichtlich eines ...

