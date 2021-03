Der deutsche Spezialist für Rüstungselektronik war im vergangenen September an die Börse gegangen. Die damit verbundenen Kosten hatten 2020 für einen Fehlbetrag von 65,2 Mio. € gesorgt, nachdem 2019 noch ein Gewinn in Höhe von 5,9 Mio. € angefallen war. Die IPO-Kosten werden zwar 2021 wegfallen, was aber durch höhere Zinskosten zumindest teilweise kompensiert werden wird. HENSOLDT will im laufenden Jahr sowohl den Umsatz als auch das bereinigte EBITDA deutlich steigern. Das sollte machbar sein, hatte doch der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 mit 3,4 Mrd. € mehr als 50 % über dem Vorjahreswert gelegen. Der Kurs machte gestern rund 4 % gut. Für Anleger mit mindestens zwei Jahren Zeit sind Kurse um 13 € Kaufkurse.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

HENSOLDT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de