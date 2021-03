Das Wachstumskapital stellt die größte Finanzierungsrunde im Bereich digitaler Identitätsfeststellung dar und soll für Innovation und Automatisierung verwendet werden.

Jumio, der führende Anbieter von KI-gestützter, digitaler Identitätsverifizierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine 150-Millionen-Dollar-Investition von Great Hill Partners erhalten hat, einem Private-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke, zukunftsorientierte Unternehmen investiert. Diese Finanzspritze stellt die größte Finanzierungsrunde im Bereich der digitalen Identität dar und zeigt, wie wichtig es weltweit ist, die Identität eines Nutzers online festzustellen, um Betrug und Finanzkriminalität abzuwehren, Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche einzuhalten und Kundenakquise zu verbessern.

Jumio beschäftigt über 80 Mitarbeiter in Wien und Linz.

Die Investition wird Jumios signifikanten globalen Vorsprung im Bereich der digitalen Identität beschleunigen, indem zusätzliche Ressourcen für die Automatisierung der Lösungen zur Identitätsüberprüfung, die Erweiterung der Jumio KYX Platform und den Ausbau der Geldwäscheprävention Services bereitgestellt werden. Jumio bietet seine innovative, auf Ausweisprüfung basierende Identitätsfeststellung führenden Blue-Chip-Unternehmen in den Bereichen Telemedizin, Finanzdienstleistungen, Online-Gaming und Social Media an.

Mit dieser Investition werden Nick Cayer und Matt Vettel von Great Hill Partners gemeinsam mit Centana Growth Partners und Millennium Technology Value Partners im Vorstand von Jumio vertreten sein.

"Die Innovationen von Jumio haben dazu beigetragen, den Markt für Identitätsüberprüfung zu etablieren, und der Bedarf, die digitale Identität einer Person aus der Ferne festzustellen, war noch nie so groß", sagt Philipp Pointner, Chief Product Officer von Jumio. "Nick, Matt und das Team von Great Hill bringen enormes Fachwissen und eine starke Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und strategischer Führung mit, weshalb wir uns freuen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir weiter skalieren."

Great Hill verfügt über weitreichende Erfahrungen mit Wachstumsinvestitionen in den Bereichen Cybersicherheit, Compliance und Finanztechnologie und hat eine Reihe von Tech-Unternehmen wie AffiniPay, Confirmation, MineralTree, SecureWorks und Versapay skaliert und im Wert gesteigert.

"Jumio hat sich als de facto globaler Marktführer im Bereich Online-Identitätsprüfung, Betrugserkennung und Compliance etabliert", so Cayer. "Organisationen müssen ihre Kundenakquise- und Geldwäschepräventionsprozesse digital transformieren, die noch wichtiger geworden sind, da das Volumen von Online- und mobilen Zahlungen historische Höchststände erreicht. Wir sind beeindruckt von diesem Team, dem robusten Wachstum des Unternehmens im letzten Jahr, seiner globalen Abdeckung und den weltweiten Marktchancen."

Die Finanzierung folgt auf ein wegweisendes Jahr für Jumio. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen Rekordumsätze und -volumen und Durchbrüche bei der Automatisierungstechnolgie. Im September führte Jumio die KYX-Plattform ein, die Daten aus einer Vielzahl von Quellen kombiniert, um ein vollständiges digitales Profil von Online-Nutzern zu erstellen. Später im selben Monat erwarb Jumio die AML-Plattform von Beam Solutions, einem in San Francisco ansässigen Startup, das sich auf Finanztransaktionsüberwachung konzentriert. Das Unternehmen wurde außerdem kürzlich als repräsentativer Anbieter in Gartner's Market Guide to Identity Proofing and Affirmation genannt und in die CRN-Liste 2021 der 20 Coolest Identity Access Management and Data Protection Companies.

Um mehr über Jumio und seine preisgekrönten, KI-gestützten Identitätslösungen zu erfahren, besuchen Sie jumio.com.

Evercore diente als Finanzberater und Winston Strawn LLP diente als Rechtsberater für Jumio. Moelis Company LLC fungierte als Finanzberater und Goodwin Proctor LLP als Rechtsberater von Great Hill Partners.

Über Jumio

Wenn es um Identität geht, vertrauen Sie Jumio! Jumio hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Internet zu einem sicheren Ort zu machen, indem es Unternehmen durch eine einheitliche, durchgängige Identitätsprüfung und eKYC-Plattform schützt. Die Jumio KYX-Plattform bietet eine Reihe von Identitätsnachweis- und Geldwäschepräventions-Services, um Vertrauen von der Kontoeröffnung bis zur laufenden Transaktionsüberwachung präzise herzustellen, zu erhalten und wiederherzustellen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI, Biometrie, Machine Learning, Liveness Detection und Automatisierung hilft Jumio Unternehmen, Betrug und Finanzkriminalität zu bekämpfen, gute Kunden schneller an Bord zu holen und regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und GDPR zu erfüllen. Jumio hat mehr als 300 Millionen Identitäten aus über 200 Ländern und Territorien aus Echtzeit-Web- und Mobil-Transaktionen verifiziert. Die Lösungen von Jumio werden von führenden Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Sharing Economy, digitale Währungen, Einzelhandel, Reisen und Online-Gaming eingesetzt. Jumio hat seinen Sitz in Palo Alto, ist weltweit mit Niederlassungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig und wurde bereits mehrfach für seine Innovationen ausgezeichnet. Jumio wird von Centana Growth Partners, Great Hill Partners und Millennium Technology Value Partners unterstützt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jumio.com.

Über Great Hill Partners

Great Hill Partners ist eine in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die Investitionen von 25 bis 500 Millionen US-Dollar in wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen Software, digitaler Handel, Finanztechnologie, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur anstrebt. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Great Hill fast 8 Milliarden Dollar an Kapitalzusagen aufgebracht und in mehr als 75 Unternehmen investiert. Great Hill hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Unternehmern und bei der Bereitstellung flexibler Ressourcen, die Unternehmen bei der Skalierung helfen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.greathillpartners.com.

