Ein Finanzunternehmen in London hat die Prüfung möglicher Ansprüche gegen die Bank angekündigt und sucht Teilnehmer für eine Gruppenklage.Zürich - In der Affäre um die gemeinsam mit Greensill erstellten CS-"Lieferketten-Finanzierungsfonds" tauchen nun weitere potenzielle Kläger auf. Ein Finanzunternehmen mit Sitz in London hat die Prüfung möglicher Ansprüche gegen die Credit Suisse angekündigt und sucht Teilnehmer für eine Gruppenklage. Zwei Anwaltskanzleien in Genf und Luxemburg seien mit der Prüfung möglicher Ansprüche von...

Den vollständigen Artikel lesen ...