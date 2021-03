PRAG (dpa-AFX) - Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Tschechien hat die Zahl der offiziell registrierten Todesfälle die Schwelle von 25 000 überschritten. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Dienstag bekannt. Bisher starben insgesamt 25 055 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 - mehr als die Hälfte davon in diesem Jahr.

Tschechien kämpft mit der dritten Welle. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich nach Berechnungen mehr als 580 Menschen je 100 000 Einwohner neu an. In Deutschland lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 108,1. Doch es gab auch positive Nachrichten: Inzwischen erhielten mehr als eine Million Menschen in Tschechien zumindest eine Impfstoff-Dosis. Das ist fast jeder zehnte Einwohner.

Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, wird die Antigen-Testpflicht für Unternehmen nun auch auf kleine Firmen und Selbstständige, die in Kundenkontakt kommen, ausgeweitet. Die Minderheitsregierung hat sich zudem für eine Verlängerung des Corona-Notstands bis zum 27. April ausgesprochen.

Regierungschef Andrej Babis will sich zu Gesprächen mit der Opposition treffen, um dafür eine Mehrheit im Parlament auszuloten. Die Bewegungsfreiheit soll über Ostern eingeschränkt bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen ihren Bezirk derzeit nur in Ausnahmefällen verlassen./hei/DP/jha