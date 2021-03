Die Analysten von Barclays haben die Aktien von Astrazeneca nach Phase III-Studiendaten zum Covid-19-Impfstoff in den USA auf "KAUFENt" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Die Studie habe eine höhere Wirksamkeit des Impfstoffs ergeben als angenommen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Man hob dabei hervor, dass 20 Prozent der Probanden 65 Jahre und älter gewesen seien und die Wirksamkeit des Impfstoffs bei 80 Prozent gelegen habe. Zudem habe es kein erhöhtes Thrombose-Risiko ...

