Der Goldpreis ist am Dienstag zum zweiten Mal in Folge gesunken, allerdings fehlte es ihm an Durchschlagskraft. Technisch gesehen verteidigt der XAU/USD den Zusammenfluss der steigenden Trendlinie/200-Stunden-SMA, wie Haresh Menghani von FXStreet feststellt. Wichtige Zitate "Der Fokus wird weiterhin auf der gemeinsamen Aussage des Fed-Vorsitzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...