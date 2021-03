Solche transparenten Schaltflächen, deren Position nur Eingeweihten bekannt ist, könnten beispielsweise als Zugangscode mit einem Türschloss oder Tresor verbunden werden. Werden die Schaltflächen auf der Polymerfolie mit dem Finger in einer festgelegten Sequenz berührt, lässt sich das Schloss öffnen. Dem Forschungsteam des ‚Thin Films and Photovoltaics'-Labors der Empa in Dübendorf hatten zuvor bereits Polymer-Folien mit elektronischen Schaltungen und Sensoren bedruckt. Gemeinsam mit Forschern des Paul Scherrer Instituts (PSI) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) brachten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...