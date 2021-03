Berlin (ots) - Marathonsitzung, heftiger Streit, strenge Maßnahmen: Bis in den frühen Morgen debattierten die Ministerpräsident*innen, Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz über die weiteren Schritte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. WELT Nachrichtensender berichtete wie immer live und erzielte am Montag einen überdurchschnittlichen Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer*innen (ntv: 1,6%). Die höchste Gesamtreichweite erzielte der Nachrichtensender um 18.35 Uhr mit 350.000 Zuschauer*innen (ab 3 Jahre).Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und N24 Doku lag gestern bei 3,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial Sales, Daten z.T. vorläufig gewichtetPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4870864