Nachhaltigkeits-Ziele gehören bei vielen Unternehmen zur Tagesordnung. So auch beim Logistikkonzern DHL. In den nächsten zehn Jahren strebt die Tochter der Deutschen Post ein Investment von bis zu sieben Milliarden Euro an, welches direkt der Reduzierung vom CO2-Ausstoß zugerechnet werden kann. Übersetzt kommt dies der Erneuerung der Fahrzeuge zugute, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...