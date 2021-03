LONDON (dpa-AFX) - Genau ein Jahr nach dem Beginn des ersten Lockdowns in Großbritannien hat das Land der mehr als 125 000 Corona-Toten gedacht. "Die vergangenen zwölf Monate haben uns alle einen hohen Preis gekostet", sagte Premierminister Boris Johnson. Es sei eines der schwierigsten Jahre in der britischen Geschichte gewesen. Für den Mittag rief die Regierung das Land zu einer Schweigeminute auf, am Abend sollen die Menschen eine Kerze auf die Türschwelle oder das Fensterbrett stellen. Seit Januar ist bereits der dritte Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Kraft.

Johnson lobte den Gemeinschaftsgeist der Bevölkerung. "Jeder Mensch in diesem Land hat dazu beigetragen, Leben zu retten, unser (Gesundheitsdienst) NHS wurde geschützt, und wir haben einen vorsichtigen Weg eingeschlagen, um die Beschränkungen ein für alle Mal zu lockern", sagte der Regierungschef.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Zuletzt ging die Zahl der Neuinfektionen aber deutlich zurück, auch wegen des Impfprogramms. Mittlerweile hat mehr als die Hälfte der Erwachsenen eine erste Dosis erhalten. Mit einem mehrstufigen Fahrplan will die britische Regierung im größten Landesteil England alle Corona-Maßnahmen aufheben. Gesundheit ist im Vereinigten Königreich Sache der Regionalregierungen.

In einem nächsten Schritt dürfen sich vom 29. März an wieder bis zu sechs Personen oder zwei Haushalte im Freien treffen. Nicht-essenzielle Geschäfte sowie Außengastronomie dürfen frühestens am 12. April öffnen. Dann soll auch Urlaub in Unterkünften für Selbstversorger im Inland wieder erlaubt werden. Internationale Reisen bleiben aber mindestens bis zum 17. Mai verboten - zur Abschreckung drohen Strafen von bis zu 5000 Pfund (5800 Euro), wie die Zeitung "The Times" berichtet./bvi/DP/jha