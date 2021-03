Augsburg (ots) - Die SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co. KG mit Sitz in Augsburg setzt auf Wachstum durch Bündelung von Kompetenzen und Know-How. In diesem Sinne wurde am Freitag 5. März 2021 die Akquisition der Leipziger Software Entwicklungsfirma Anselko GmbH durch die SHC Group erfolgreich abgeschlossen.Mit der Akquisition der Leipziger Softwareentwicklungsschmiede Anselko GmbH erweitert das Augsburger Beratungshaus SHC Stolle & Heinz GmbH & Co. KG dessen Dienstleistungsportfolio hin zum Full Service End-2-End Anbieter in den Geschäftsbereichen Digital Payment und Digital Health.Der Wunsch war seit langem eine eigene Softwareentwicklung ins Unternehmen zu holen, um auf diesem Wege Kunden ein Gesamtangebot "von der Strategieberatung bis hin zu Umsetzung und Betrieb" zur Verfügung stellen zu können.In ihrem langjährigen Partner, der Anselko GmbH, die bereits wichtige Projekte für SHC verwirklicht hatte, wurde nun ein geeigneter Kandidat gefunden. Strategisches Ziel der Akquisition war, nicht nur das Angebotsportfolio der SHC auszubauen, sondern auch die Anselko in ihrem Kerngeschäft - Software Lösungen für Digital Payment und Digital Health - weiterzuentwickeln."Aus unserer bisherigen Zusammenarbeit wussten wir, dass das Team der Anselko innovativ und überaus kompetent ist und das Kompetenzprofil der SHC sehr gut ergänzt", so Robert Heinz, Geschäftsführer und Gesellschafter der SHC. "Die SHC Group ist damit in der Lage noch schneller auf Kundenbedürfnisse einzugehen und neben der strategischen Beratung, der Produktkonzeption und dem Projektmanagement auch die Entwicklung von komplexen Softwareapplikationen und deren Betrieb als SaaS Lösungen aus einer Hand bereitzustellen. Vor diesem Hintergrund wird das Team der Anselko bereits im Jahr 2021 mit weiteren kompetenten Mitarbeitern für SW-Entwicklung und Betrieb ergänzt."Neben dem gebündelten Leistungsangebot werden auch die Vertriebsaktivitäten Schritt für Schritt zusammengeführt. Da die Kundenbasis der Anselko nahezu identisch mit der Kundenbasis der SHC ist, bleibt in den meisten Fällen auch der Ansprechpartner gleich.Pressekontakt:Robert HeinzTelefon: +49 821 599 997 00Email: info@stolleundheinz.comOriginal-Content von: Stolle und Heinz Consultants GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146669/4870917