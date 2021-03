Der Kurs des Ethereum-Rivalen Cardano (ADA) ist in den letzten Monaten explodiert. Seit Beginn des Jahres stieg die Kryptowährung von unter 0,175 US-Dollar auf zeitweise bis zu 1,48 Dollar an - worauf setzen die Anleger derzeit? Die Erwartungen der Community an Cardano sind groß. Immer mehr Investoren begeistern sich für das Krypto-Projekt und erst seit Kurzem ist ADA nun auch auf Coinbase Pro gelistet. Das Projekt von Charles Hoskinson erfreut sich enormer Beliebtheit im Krypto-Space. Laut Hoskinson planen bereits über 100 Firmen den Wechsel von Ethereum zu Cardano. Dennoch sind nicht alle von Cardano überzeugt. Der ...

