Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit Gewinnen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Hauptfaktor seien wieder aufflammende Sorgen wegen der Corona-Pandemie. Bis Mitte April sollten die Beschränkungen gelten und auch an Ostern wirksam sein, denn der Inzidenzwerte steige erneut an. Sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere dürften deswegen gefragt bleiben, zumal das Ende der Krise nicht absehbar sei und das Vertrauen in einen schnellen Wirtschaftsaufschwung gedämpft werde. Der von der EZB angekündigte flexible Einsatz des Ankaufprogramms komme in Gang. Das PEPP-Bestandsvolumen sei in der letzten Woche um netto 21 Mrd. EUR gestiegen, dies seien 50% mehr als in der Woche zuvor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...