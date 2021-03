DJ Air Liquide investiert in klimafreundlichen Wasserstoff

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gaseanbieter Air Liquide SA will seine Lieferkette für Wasserstoff klimafreundlicher machen. Dafür will der französische Konzern 8 Milliarden Euro investieren, teilte Air Liquide mit. Der Konzern will bis 2050 klimaneutral werden. Wasserstoff soll bis 2035 mehr als 6 Milliarden Euro zum Umsatz beitragen. Die neuen Investitionen sollen dies ermöglichen.

