Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Zooplus. Am Donnerstag wird Zooplus die jüngste Quartalsbilanz vorlegen. Aktuell profitiert der Wert von der erneuten Verlängerung des Lockdowns in Deutschland. Zuvor hatte der Wert deutlich korrigiert. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.