Mainz (ots) - Der Kölner Musiker und Künstler Wolfgang Niedecken wird am 30. März 70 Jahre alt. Anlass für ein Porträt der deutschen Rocklegende am Sonntag, 28. März 2021, 23.45 Uhr im ZDF. Für "Alles ist im Fluss - Wolfgang Niedecken zum 70." hat Filmemacher Heinrich Billstein Niedecken bei einer Fahrt auf dem Rhein begleitet. Ab Freitag, 26. März 2021, 10.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathek verfügbar.Für den Gründer der Band BAP war es ein Lebenstraum, einmal auf einem Rheinfrachter mitzufahren, vorbei an einigen wichtigen Orten seines Wirkens, und so eine andere Perspektive auf sein Leben einzunehmen. Die Dokumentation erzählt von Heimat und Musik sowie von Verantwortung für die Gesellschaft. Es geht aber auch um Frohsinn und Lebenslust. Archivmaterial spiegelt die Bandgeschichte und die bundesdeutsche Zeitgeschichte wider. Zu Wort kommen Zeitzeugen, die in einem besonderen Verhältnis zu Wolfgang Niedecken stehen: Dieter "Maschine" Birr, Eva und Horst Köhler, Campino (Frontmann der Toten Hosen), Tommy Engel (Ex-Frontmann der Bläck Fööss) und natürlich BAP-Bandmitglieder und Wegbegleiter."Alles ist im Fluss" enthält auch eine echte Premiere: das erste Lied, das Niedecken auf Kölsch geschrieben, aber nie aufgenommen hat. "Leev Frau Herrmanns". Das Lied porträtiert eine 93-jährige Kölnerin, die Niedecken während seines Zivildienstes kennengelernt hatte.Ab Freitag, 26. März 2021, 10.00 Uhr, ist in ZDFkultur ein 30-minütiges Gespräch zwischen Henning May, dem 29-jährigen Frontmann der Kölner Band AnnenMayKantereit, und Wolfgang Niedecken abrufbar: "Wolfgang Niedecken und Henning May: Die Geschichten müssen raus!". Die beiden Musiker unterhalten sich über deutsche Sprache, Musik, Heimat, Vorbilder, Väter, über die Bedeutung von politischem Engagement und das Verantwortungsgefühl des Musikers in der Gesellschaft.