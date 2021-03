NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Voestalpine bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Das Geschäftsmodell des österreichischen Stahlherstellers und Industriegüterkonzerns sei solide, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des gemischten Ausblicks für die wichtigsten Endmärkte von Voestalpine und der bereits ausreichenden Bewertung der Aktie bleibt er bei einer neutralen Einstufung. Das Chance/Risiko-Profil sei im Vergleich zu den Wettbewerbern ausgeglichen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000937503

