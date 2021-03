Microsoft will Kreisen zufolge durch einen weiteren Zukauf sein Gaming-Geschäft ausbauen. Der US-Softwareriese sei in Gesprächen, die private US-Firma Discord für über zehn Milliarden US-Dollar zu kaufen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf Insider. Discord startete 2015 und ist ein Onlinedienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation, der sich anfangs vor allem an Videospieler richtete. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...