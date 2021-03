(shareribs.com) London 23.03.2021 - Der Goldpreis bewegt sich am Dienstag seitwärts. Die Marktteilnehmer halten sich angesichts der unsicheren Pandemieentwicklung zurück. In den USA wachsen die Risiken für eine anziehende Inflation. Der Goldpreis notiert weiterhin deutlich über der Marke von 1.700 USD. Das gelbe Metall erweist sich als widerstandsfähig gegen die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street ...

