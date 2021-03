Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Vor diesem Hintergrund setzten die Anleger stärker auf die Weltreservewährung Dollar.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung im frühen Handel kaum verändert über 1,19 US-Dollar gehalten hatte, geriet sie am Vormittag unter Verkaufsdruck. Zuletzt fiel der Kurs auf 1,1895 Dollar. Der Schweizer Franken wird am Dienstag verkauft. Der Euro hat sich zuletzt auf 1,1047 Franken verteuert. Die US-Dollar zieht noch stärker an und kostete...

